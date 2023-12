Marinano la scuola e rubano al supermercato: 4 ragazzini nei guai

I Carabinieri della Tenenza di Medicina hanno denunciato quattro studenti 14enni per furto aggravato in concorso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.

È successo la mattina di qualche giorno fa, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Imola hanno ricevuto una richiesta d’intervento dal personale della Coop Reno di Via Licurgo Fava, a Medicina.

I dipendenti avevano fermato quattro ragazzini che avevano tentato di allontanarsi dal supermercato senza pagare delle bevande e due confezioni di sushi. La refurtiva del valore di una trentina di euro è stata recuperata dai Carabinieri e restituita al legittimo proprietario che ha sporto denuncia.

I quattro studenti che avevano marinato la scuola, sono stati accompagnati in caserma e affidati ai rispettivi genitori, informati dell’accaduto.

Nei giorni scorsi, tre 17enne sono stati denunciati dai Carabinieri per furto aggravato in concorso in due negozi.