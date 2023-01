Ladro maldestro torna sul "luogo del delitto" e finisce in carcere

Inizialmente se l'era cavata, ma ha fatto un errore. E' tornato sul "luogo del delitto" perché, a suo dire, aveva dimenticato le chiavi di casa ed è finito in carcere.

L'uomo è accusato di due tentati furti nel 2015: il primo in un supermercato e il secondo, dopo alcuni giorni, in una tabaccheria di via Vittoria, a Borgo Panigale.

Il ladro maldestro è stato sorpreso all'interno della tabaccheria: "Non ricordo nulla, sono rimasto chiuso dentro", così si era giustificato e a quanto pare era stato creduto,visto che il titolare non aveva chiamato le forze dell'ordine in un primo momento

Poi però ha realizzato che il negozio era stato messo a soqquadro ed è sicuramente rimasto sorpreso quando lo ha visto tornare dicendo di aver dimenticato le chiavi casa. A quel punto però ha chiamato i Carabinieri.

Ora, conclusosi l'iter processuale, è stato arrestato e dovrà scontare un anno di reclusione.