Spaccata in tabaccheria a Casalecchio: via con 5mila euro tra contanti e gratta e vinci

E' di circa 5mila euro il valore del bottino di una spaccata alla tabaccheria in centro a Casalecchio, avvenuta con tutta probabilità nella notte tra giovedì e venerdì scorso in via Marconi. A constatare l'avvenuta effrazione è stato il titolare dell'esercizio, che si è trovato saracinesca, serramento e lucchetto forzati, alla riapertura del mattino.

A dare notizia di dettagli è Il Resto del Carlino. Ad agire sarebbero stati uno o più ladri, ma l'effrazione non sarebbe avvenuta con la tecnica dell'auto ariete, bensì con un più classico scassinamento vecchio stile: più studiato e silenzioso. Qualcosa si è potuto vedere dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, anche se i malviventi hanno avuto l'accortezza di usare passamontagna e guanti per non lasciare tracce.

Una volta riuscito a entrare nella tabaccheria, il gruppo ha puntato diretto verso la cassa e verso i rotoli dei gratta e vinci. Valore rispettivo: 2mila euro in contanti per il fondo cassa e circa tremila di stimato per i giochi di azzardo. E proprio i giochi d'azzardo hanno tradito un gruppo analogo di ladri e ricettatori, che poche settimane fa sono stati arrestati dai carabinieri dopo una complessa operazione di controllo incrociato con i Monopoli, che dalle matricole delle vincite sono risaliti ai possessori dei biglietti rubati.

Un furto quindi molto rischioso, quello dei gratta e vinci, ma che per ora non sembra scoraggiare i malintenzionati che prendono di mira piccoli esercizi commerciali che li rivendono.