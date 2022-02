Castenaso: prima l'approccio, poi il furto del Rolex

I carabinieri di Castenaso hanno arrestato una donna di 20 anni, cittadina rumena, per furto con strappo. L'episodio contestato risale all'ottobre 2021, quando i militari avevano raccolto la testimonianza di un 82enne del posto, il quale ha riferito di essere stato derubato di un Rolex da 5mila Euro.

Tutto si sarebbe consumato in strada, in centro, con la giovane che avrebbe dapprima fatto delle avances al signore per poi in qualche modo avvicinarsi e sfilargli improvvisamente il prezioso cronografo dal polso. Successivamente la donna è stata inquadrata dalle telecamere mentre fuggiva e saliva a bordo di un'auto, risultata poi di proprietà di un uomo, rivelatosi poi essere connesso con la donna. La stessa 20enne è stata infine riconosciuta dal signore, facendo scattare l'arresto.