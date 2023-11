"Prima mi hanno chiesto una sigaretta, poi hanno provato a derubarmi. Ora ho paura a uscire di casa"

Di borseggi e furti Mycol ne ha filmati tanti, ma non si era mai trovato dalla parte della vittima. Il 21enne, infatti, fa parte di un gruppo social che pubblica online i video di borseggiatrici, ladri e spacciatori in azione a Milano o Roma. Una forma (molto discussa) di denuncia degli episodi di degrado e di criminalità che avvengono in pieno centro città, sotto gli occhi di tutti. Come quello che gli è capitato lo scorso lunedì 20 novembre a Bologna. In via Indipendenza, mentre stava tornando nella sua stanza in affitto in Bolognina, è stato avvicinato e pedinato da tre ragazzi che hanno tentato di braccarlo e rubargli il telefono.

Prima la sigaretta, poi il pedinamento

“Non mi aspettavo che succedesse in pieno centro a Bologna, alle otto di sera, in mezzo a tantissima gente”, racconta Mycol a BolognaToday. Originario di Catania, il ragazzo ama viaggiare ma ha scelto di trasferirsi a Bologna perché "innamorato dell'atmosfera della città e del calore delle persone". Stava rientrando a casa da una passeggiata in Piazza Maggiore e aveva appena messo in tasca il telefono con cui aveva chiamato sua mamma per aggiornarla sulla ricerca di una nuova stanza da prendere in affitto in città. Quando, appena dopo aver superato il McDonald’s che fa angolo su via Ugo Bassi, è stato avvicinato da tre ragazzi nordafricani: giubbotto, pantaloni della tuta, cappellino e “uno sguardo poco raccomandabile”, ricorda Mycol, “avranno avuto tra i 18 e i 20 anni”. Uno di loro gli chiede una sigaretta, il 21enne gliela dà. Ma quando gliene domanda altre due, Mycol si rifiuta e continua a camminare: “Sentivo che loro mi seguivano, chiedendomi se volevo del fumo, che io non ho accettato. Poi, all’improvviso, ho sentito una botta alla nuca: mi sono girato e ho visto che uno di loro mi aveva tirato addosso un oggetto di plastica, forse un contenitore che aveva raccolto da terra”.

Il tentato furto

Mycol si ferma e prova reagire. Ma viene immediatamente raggiunto dal “capo” dei tre, che si ferma a pochi centimetri dalla sua faccia. Istintivamente, il 21enne abbassa lo sguardo e si accorge che l’altro gli stava sfilando il telefono dalla tasca: “L’avessi fatto un secondo dopo, probabilmente non staremmo facendo questa chiamata”, dice. Colto in fallo, il ragazzo nordafricano molla la presa e insieme agli altri due si allontana. La situazione quindi si ribalta: è Mycol che comincia a seguirli a distanza mentre chiama la polizia e aggiorna il centralino sugli spostamenti della banda. Che fa pochi metri prima di essere intercettata dalle volanti davanti al Teatro Arena del Sole.

"Ora ho paura a uscire in centro"

All’arrivo della polizia i tre, riferisce il 21enne, se la danno a gambe. Gli agenti riescono a bloccarne uno mentre gli altri due riescono a dileguarsi facendo perdere le loro tracce nei vicoli laterali. Salvo poi riapparire proprio davanti agli occhi di Mycol, quando i poliziotti erano già rientrati e il ragazzo si stava incamminando verso la questura per sporgere denuncia. E, qualche giorno dopo, all’ingresso della Montagnola, dove il 21enne li ha notati in gruppo insieme ad altri ragazzi. “Purtroppo ora quando esco in centro ho paura che li possa incontrare e che loro vogliano vendicarsi con la violenza - confessa la vittima -. Questo episodio spiacevole non mi farà desistere nella ricerca della stanza, però mi lascia molta tristezza”.