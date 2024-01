Regala un televisore alla figlia, ma lo ha rubato

Un italiano sulla sessantina, residente a Crevalcore, è stato denunciato dai Carabinieri per aver rubato un televisore al punto vendita della catena Comet di San Giovanni in Persiceto. I fatti risalgono allo scorso 12 novembre, quando un dipendente ha visto un uomo uscire dal negozio un uomo che teneva in mano un grosso televisore da 42 pollici, marca LG, dal valore di 1.400 euro. L’uomo, semplicemente, lo aveva preso dal reparto Audio e TV e se lo era portato via.

Il dipendente del negozio, il giorno seguente, ha quindi denunciato il fatto ai militari. Il giorno 19 novembre, lo stesso dipendente ha visto nuovamente il ladro mentre si aggirava tra le corsie dello stesso negozio: ha quindi chiamato i Carabinieri e poi tentato di fermare il sessantenne, che nel frattempo aveva tentato di rubare un altro televisore. Stavolta il furto non è riuscito, ma il ‘cliente’ è comunque riuscito a scappare. Sulla base del racconto del dipendente e delle immagini delle telecamere di sorveglianza, i Carabinieri sono riusciti a risalire all’identità del ladro. I militari si sono quindi presentati a casa del sospettato, che ha subito confessato, riferendo ai Carabinieri di aver regalato il televisore rubato alla figlia, totalmente ignara del furto. Il maxi-schermo è stato sequestrato.