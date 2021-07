Fa razzia al negozio Tim: 22enne arrestato in via del Pallone

Il ragazzo è stato visto dalle guardie giurate che hanno chiamato la Polizia. Rintracciata anche una pregiudicata in un campeggio

/ Via del Pallone

La polizia ha arrestato questa un cittadino francese di 22 anni per furto. E' riuscito ad entrare nel negozio Tim di via del Pallone ed ha fatto incetta di vari dispositivi elettronici di piccole dimensioni, in tutto una ventina.

Il ragazzo è stato visto dalle guardie giurate che hanno chiamato la Polizia. A suo carico, il 22enne aveva precedenti specifici, così è stato arrestato, ma è stata disposta la liberazione.

Sempre nella giornata di ieri, la Polizia ha arrestato una cittadina croata 31enne, sulla quale pendeva un ordine di carcerazione per furto e altri reati contro il patrimonio, commessi tra Bologna e Rovigo. La giovane, con diversi alias, è stata rintracciata in un campeggio cittadino. Dovrà scontare un cumulo di pene di 3 anni.