Rubata in zona centro una Vespa d'epoca: "Aiutatemi a ritrovarla"

Ci scrive Giulio, un lettore di BolognaToday, per chiedere un aiuto a ritrovare la sua Vespa d’epoca che gli è stata rubata il 3 maggio scorso. “Si tratta di una Primavera 125 BLU Marine, conservata, con sella biianca. Targa: BO 165538. Telaio: n° VMA2T 0144382. Il furto è avvenuto in via Marconi al civico 3, in pieno centro. La fascia oraria è tra le 16:15 e 17:15”, spiega il lettore.

“Lo scudo è puntinato di bianco, perché la vernice originale si è consumata, e la pancia sinistra è tutta graffiata da una vecchia scivolata al momento del furto aveva anche parabrezza rattoppato”, aggiunge Giulio.

Chi avesse notizie a riguardo può scrivere a boncy@libero.it.