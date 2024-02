Violento pestaggio in strada: preso a calci e pugni per una cassa bluetooth

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un giovane uomo è stato picchiato violentemente in strada per una cassa bluetooth. E un cittadino romeno di 46 anni è stato arrestato dalla Polizia per rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti culminati nell'aggressione sono iniziati il 24 febbraio, quando un ragazzo è andato in una pizzeria di via Andrea Costa della quale è cliente abituale e dopo essere tornato a casa con la pizza fumante si è accorto di non avere più con sè la sua cassa bluetooth. Ha chiamato così la pizzeria e un addetto gli ha riferito che la cassa era stata prelevata da un uomo che abita nelle vicinanze. L'ha dunque avvisato il giorno dopo quando lo ha rivisto nella zona.

Quando il ragazzo è tornato davanti alla pizzeria per riavere indietro il maltolto, è scattato dapprima un diverbio, poi è stato aggredito in strada con calci alla schiena e pugni al petto, fino a quando diversi passanti hanno chiamato il 113. Gli agenti hanno individuato e fermato il 46enne in via Valeriani.

Ma non è finita. L'uomo avrebbe avuto una reazione violenta anche nei confronti degli agenti e pure dopo esser stato rinchiuso nelle celle di sicurezza. Diversi i precedenti a suo carico -per furto, rapina, resistenza e oltraggio- è pertanto stato arrestato per rapina e resistenza, in attesa di convalida.

Sempre la Polizia ha fermato il presunto responsabile di una tentata rapina con accoltellamento. I fatti sono avvenuti davanti al commissariato Santa Viola.