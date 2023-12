Due pattuglie per un solo solo uomo: parapiglia in via Indipendenza

Vero e proprio parapiglia in via Indipendenza nel pomeriggio di ieri. Tutto è iniziato con una telefonata al 113 per il furto di una felpa da 70 euro in un negozio da parte di un giovane, che, nel tentativo di allontanarsi, ha spintonato un commesso.

Ha fatto poca strada perché mentre scappava è stato bloccato da una pattuglia della Polizia Locale, quando ha visto arrivare anche la volante si è agitato e ha tentato nuovamente la fuga, tentato di liberarsi e di colpire gli agenti.

Tra urla e spintoni, fino all'arrivo negli uffici della questura, l'uomo, un cittadino marocchino di 24 anni, è stato arrestato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane, senza documenti, con precedenti e irregolare sul territorio italiano, è stato identificato tramite foto segnalamento.