Forza un'inferriata di una trattoria in via Marsala: 49enne arrestato dalla polizia | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Ennesimo tentativo di furto in un locale del centro di Bologna, subito sventato dalla polizia. Ad essere presa di mira, questa notte, è stata la Trattoria Belfiore, storico locale di cucina bolognese in via Marsala, 11 . Intorno, alle 2.30, subito dopo la chiusura, un 49enne tunisino, irregolare, ha cercato di forzare con un crick le inferriate di una finestra laterale del ristorante, che si affaccia su via del Fico.

Il racconto del proprietario

“Per fortuna il tentativo di furto non è andato a buon fine perché un passante ha sentito rumore e ha chiamato la polizia”, racconta il proprietario, Michele Scirpoli, che è stato avvertito nella notte delle forze dell’ordine e questa mattina, come sempre, è al lavoro. “ Questa volta è andata bene – aggiunge – ma già ci sentivamo insicuri prima, figuriamoci adesso”. Un po’ di responsabilità, Scripoli la attribuisce anche la vicino cantiere che blocca parte della viabilità di via Marsala anche se l’auspicio è che, una volta terminati i lavori che dovrebbero concludersi in tempi brevi, tutto torni alla normalità.