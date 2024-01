Corsa rocambolesca dopo il furto: salta su un'auto per sfuggire alla Polizia

Dopo una lunga corsa è stato bloccato e arrestato per rapina impropria. E' accaduto la mattina del 6 gennaio, quando un vigilante del supermercato Aldi di via Montebello, ha fermato uno straniero che aveva rubato un giubbotto del valore di circa 40 euro per poi indossarlo e cercare di lasciare il negozio pagando solo qualche articolo, ma così non è stato.

Un vigilante gli ha chiesto conto e ha chiamato il 113. E' scattata la colluttazione, poi, dopo aver abbandonato il maltolto, i ladro si è dato alla fuga.

Gli agenti del Commissariato Due Torri San Francesco e dell’U.P.G.S.P. lo hanno individuato e inseguito fino in piazza dei Martiri e via Gramsci, dove è saltato su un'auto, ma infine è stato bloccato.

Dagli accertamenti è emerso che il giovane, cittadino gambiano di 26 anni, ha alle spalle diversi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, di droga e contro la pubblica amministrazione, ed è noto con numerosi alias. Il 26enne è stato arrestato per rapina impropria e danneggiamento dell'auto in sosta. In sede di giudizio direttissimo, l'arresto è stato convalidato, gli è stata applicata la misura del divieto di dimora.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri hanno arrestato un 18enne, nato in Bulgaria, per rapina: è accusato di aver preso a sprangate un fruttivendolo per rubare l'incasso.