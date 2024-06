Si arrampica sulle grate, ma il proprietario è in casa

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY.

È stato colto in flagranza un 48enne italiano che questa notte ha tentato un furto in un'abitazione, nel rione Santa Viola.

Le volanti del commissariato Santa Viola sono arrivate i portava in via Pinturicchio dopo la segnalazione di un inquilino che vedeva un uomo che si era arrampicato sulle grate della finestra della cucina dell’abitazione per raggiungere il terrazzo. Sia i padroni di casa che i vicini lo hanno poi visto balzare all’interno del giardino condominiale cercando di nascondersi all’interno di una siepe.

La volante lo ha fermato mentre tentava la fuga scavalcando la recinzione su Via Emilia Ponente. Da ulteriori controlli, è emerso che il 48nne è gravato da pregiudizi di polizia per reati inerenti alla persona e contro la Pubblica Amministrazione.

E' stato tratto quindi in arresto. Il processo con rito direttissimo è previsto oggi. E' stato anche denunciato in stato di libertà all’A.G. per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, in quanto, nel tentativo di divincolarsi, ha ferito un poliziotto curato e dimesso con una prognosi di 10 giorni.