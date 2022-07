La borsa sparisce mentre beve al pub: polizia in via del Pratello

Polizia ieri notte i via del Pratello, dove a essere denunciati sono stati un uomo e una donna, entrambi con precedenti, per un episodio connesso a un furto. Tutto è cominciato quando una ragazza ha chiamato le forze dell'ordine raccontando di avere subito il furto delle sua borsa e di una aggressione subita. Arrivati sul posto, gli agenti hanno rintracciato due persone corrispondenti ala descrizione e hanno ricostruito il tutto. In base alle testimonianze raccolte, sembra che il furto in questione sia maturato dentro un pub, nel quale la vittima stava intrattenendosi. Quando si è accorta dell'ammanco della borsa, la giovane ha iniziato a cercare in giro, riconoscendo e inseguendo i due soggetti. quando li ha raggiunti, la stessa vittima è stata spintonata, poi i due hanno cercato di dileguarsi, fino all'arrivo della polizia. Dopo i necessari accertamenti, la quarantenne è stata denunciata per furto, mentre l'altro giovane, di 33 anni, è stato accusato di percosse.