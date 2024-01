Strappo della catenina in pieno centro: ladro incappucciato inseguito e acciuffato

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Incappucciato e in fuga in piazza Roosvelt, non distante dalla Questura. Lo hanno visto due agenti di Polizia, insieme a un funzionario, libero dal servizio, e lo hanno inseguito fino ad acciuffarlo all'interno di un cortile, dove si era nascosto.

Si tratta di un cittadino tunisino di 19 anni, riconosciuto da una coppia arrivata sul posto, come l’autore di un furto strappo.

La ricostruzione

Poco prima, in via Ugo bassi, aveva strappato dal collo di uno dei due ragazzi, un 23enne, una collanina, provocandogli anche qualche lesione. Per questo si era dato alla fuga, poi è stato arrestato per furto con strappo pluriaggravato.

L’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto l’obbligo di presentazione alla pg. Si tratta di un giovane, già noto alle forze dell’ordine, già denunciato per altri furti, anche presso le stazioni ferroviarie.

Nei giorni scorsi, dopo un furto in un supermercato, gli agenti del Commissariato Due Torri San Francesco e dell’U.P.G.S.P. hanno individuato e inseguito il ladro fino in piazza dei Martiri e via Gramsci, dove è saltato su un'auto.

Continua a leggere su BolognaToday