Ruba i videogiochi, ma paga solo due bibite: arrestato al Centro Lame

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna, hanno arrestato un 36enne italiano, pluripregiudicato e attualmente sottoposto alla misura dell’avviso orale, ossia l'atto con il quale il questore informa l'interessato sui sospetti sul suo conto e quindi lo invita a comportarsi in maniera conforme alla legge, in caso contrario potranno essere proposte altre misure.

Nel pomeriggio di ieri, 14 dicembre, i militari sono stati chiamati dal responsabile della sicurezza del centro commerciale “Centro Lame” di via Marco Polo, che riferivano che un uomo che indossava un bomber di colore blu, osservato dalla vigilanza attraverso le telecamere, dopo aver prelevato alcuni videogiochi e un carica batteria dagli scaffali, si era diretto alle casse con in mano solo due bibite.

L'uomo veniva così fermato e i carabinieri hanno recuperato la refurtiva, del valore complessivo pari a 155, danneggiata, ma comunque riconsegnata. Durante la perquisizione, l’uomo è trovato in possesso di una tronchese e di un cacciavite, mentre all’interno della sua auto sono stati rinvenuti altri prodotti elettronici dei quali non è stato in grado di giustificare il possesso.