Ladri saccheggiano villa, bottino da migliaia di euro

Una villa vuota e una cassaforte. Sono le condizioni classiche per un furto messo a segno nelle campagne di Castel Maggiore, in via Lame.

I proprietari non erano in casa e i ladri la sera del 4 marzo scorso hanno forzato la porta di ingresso posteriore e, dopo aver rovistato in tutte le stanze, hanno cercato e trovato la cassaforte. Sono riusciti ad aprirla, probabilmente, con l'uso di flessibile, e l'hanno vuotata: contanti, gioielli e ori per un bottino di diverse migliaia di euro.

Nella villetta vi erano anche delle armi, regolarmente custodite, che i ladri non hanno notato o hanno volutamente tralasciato. L'allarme al 112 è stato dato dagli stessi proprietari, quando sono rientrati.

Sono quindi partite le indagini dei Carabinieri che stanno visionando anche i filmati delle telecamere di sorveglianza.

Un episodio del tutto simile al furto messo a segno in una villetta di via Cadriano, poco più di una settimana fa: i topi d'appartamento avrebbero segato le inferriate poi aperto la cassaforte con un flessibile, portando via preziosi e denaro per circa 200mila euro. Sull’episodio indagano i carabinieri.

Ladri prendono di mira le vie più tranquille

Il 24 febbraio in via Gandino, nei pressi dei Giardini Margherita a Bologna, una signora sarebbe stata minacciata con un cacciavite e derubata di 100mila euro tra denaro e gioielli. Qualche settimana prima, sempre nella stessa via, i ladri, attraverso il giardino interno, si erano arrampicati sulla grondaia e hanno fatto irruzione in un appartamento. Nonostante il sistema di allarme, il tempo di chiamare le forze dell'ordine e i ladri erano già scappati, con cassaforte e gioielli appresso. Solo dopo si ricostruiranno i tempi di azione dei malviventi: fatto tutto in due-tre minuti, massimo.

Sempre a febbraio, nell’ambito di un’indagine sui furti in abitazione commessi nella provincia di Bologna, la Squadra Mobile della Questura, coadiuvata dal personale del Commissariato di San Giovanni in Persiceto, seguendo le tracce dei beni sottratti, ha recuperato refurtiva per 400mila euro.

A margine di un incontro con i cronisti, il Prefetto Attilio Visconti, il 2 marzo, ha fatto anche il punto sui furti in abitazione che hanno interessato soprattutto, ma non solo, la zona della collina bolognese: "Abbiamo ricevuto una delegazione, insieme al Comune e al sindaco, dei comitati e dei cittadini della zona dei Colli. Il tema è settimanalmente all'ordine del giorno del Comitato per la sicurezza - assicura Visconti - il problema è logistico, chiaramente è molto difficile installare un sistema di videosorveglianza mancando la rete per poter collegare le sale operative", spiega il prefetto.