Furto in una villa sui Colli: bottino da 30mila euro

Un altro furto sui Colli bolognesi. Dopo il colpo da 100mila euro di inizio dicembre, sempre in zona, questa volta l’obiettivo dei ladri è stata la villa di un imprenditore bolognese in via delle Lastre, vicino Paderno. Il proprietario dell’abitazione è il figlio dell’inventore di Pizza Altero, nonché gestore del negozio di via Indipendenza.

Come scrive Il Resto del Carlino, la sera di venerdì alcune persone sono entrate da una finestra della tavernetta della casa, aprendo alcune casseforti e andando via con un bottino di 30mila euro tra gioielli e contanti. I proprietari della villa, una volta rientrati, hanno subito avvertito la Polizia, intervenuta sul posto con la Squadra mobile e con la Scientifica alla ricerca di indizi che potessero aiutare gli agenti nella ricerca dei malviventi, tra cui le immagini delle telecamere della casa.