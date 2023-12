Maxi furto sui colli: villa saccheggiata, bottino da 100mila euro

Denaro, capi di abbigliamento e orologi per 100mila euro. E' il bottino di tutto rispetto di un furto messo a segno in una villa sui colli, in via Santa Liberata.

Come riferisce Il Resto del Carlino, i ladri si sarebbero introdotti da una finestra al primo piano e avrebbero saccheggiato tutta la casa mentre i proprietari erano fuori. Quando sono rientrati, hanno trovato il caos e lanciato l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno avviato le indagini e passando al setaccio le immagini delle telecamere.

Nei giorni scorsi, i topi d'appartamento erano entrati nella villa di Rastignano di Pianoro di Michele Laganà che ha fatto girare le foto sui social: "Cari amici sono entrati i ladri in casa nostra, ladri che rubano nelle ville al buio con le torce - si legge nel post su Facebook -. Per fortuna in quella casa non c'è niente da rubare, peggio per loro. Chi dovesse riconoscerli lo segnali ai carabinieri".

Lo stesso fece a metà novembre una residebte in via Minelli, nel territorio di Bazzano, che lancio l'allarme sulla pagina Facebook di un gruppo di residenti: "Attenzione: ladri entrati nel giardino di casa mia un’ora fa".