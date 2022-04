Appoggia un attimo zaino, telefono e bici: cercano di rubargli tutto

Prima le mani che si allungano sul telefono. Poi, vistosi scoperto, il ladro ha pensato bene di agguantare uno dei due zaini che la vittima aveva con sè, incontrando però la resistenza di quest'ultima. Infine, non demoralizzato dagli insuccessi, ha deciso di rubare l'unico zaino oltre la portata del suo proprietario e affastellato sulla bicicletta.

E' finito però con una denuncia, il gesto perpetrato ieri pomeriggio di un cittadino libico classe 1995, accusato ora di tentato furto con strappo e furto dalla polizia. Gli agenti lo hanno sorpreso poco lontano dal luogo del misfatto, un locale di via Tibaldi, mentre ancora portava a tracolla lo zaino appena rubato.

A carico l'uomo avrebbe numerosi precedenti, nonché anche problemi con lo status migratorio, e infatti è stato messo a disposizione dell'ufficio immigrazione della questura. In base a quanto ricostruito iul soggetto in questione avrebbe atteso che un amico della vittima del furto si fosse allontanato per cercare di sottrarre il bagaglio, nei presi del dehor del locale.