Fari sulla Futa: proseguono i controlli a tappeto contro gli incidenti

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Più controlli, maggiori verbali, meno incidenti. E' questo il quadro che emerge dal tavolo di coordinamento per la sicurezza stradale sulla Futa, che si è tenuto ieri in Prefettura a Bologna. "Il tavolo - ricordano da Palazzo Caprara - è stato costituito nel 2020 con l'obiettivo di mettere in campo strategie utili per la prevenzione dell'incidentalità attraverso una programmazione di controlli mirati al contrasto del fenomeno specie nel periodo estivo data l'elevata presenza di moto lungo la strada statale 65".

Guardando ai dati , si registrano oltre il 25% di incidenti in meno (dai 30 del 2022 ai 22 dello scorso anno, con un calo del 27%), con un calo anche dei feriti (-30%, da 23 a 16) e un crollo dell'80% dei sinistri che coinvolgono pedoni (dai cinque del 2022 a uno solo nel 2023).

Soddisfano i risultati di questi controlli - coordinati dai Carabinieri con il concorso di Polizia stradale, Polizia metropolitana e Polizie locali di Monghidoro, Pianoro e Loiano - alla luce "dell'importante riduzione degli incidenti nel corso del 2023". Tuttavia, nonostante il calo degli incidenti, aumenta il numero delle auto coinvolte (da 29 a 33, +14%, mentre cala quello dei motocicli: -7%, da 14 a 13).

Purtroppo, se nel 2022 non si erano registrati incidenti mortali, lo scorso anno è invece morta una persona. Complessivamente, però, la Prefettura si dichiara soddisfatta, sottolineando che questi risultati "sono il frutto del potenziamento dei controlli (nel 2023 si registra un +55% dei verbali con contestazione immediata e un +69% dei verbali elevati da remoto)". Ecco perché, conclude la nota, "i servizi sono stati confermati anche per la stagione 2024, da aprile a settembre".