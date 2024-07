Si chiude il G7, Bernini: “Un successo. Tecnologia per il bene delle persone” | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Si è concluso il G7 della Scienza e della Tecnologia di Bologna e Forlì. A completare il quadro alcuni eventi collaterali, ma i lavori possono dirsi terminati. Nel documento redatto dalla riunione dei ministri della Ricerca dei Paesi del G7, c’è l’obiettivo di rafforzare “cooperazione nella ricerca avanzata sull'Intelligenza artificiale, sulla quantistica e su altre tecnologie”, per “consentire progressi più rapidi, una maggiore efficienza, risultati migliori per la società e maggiori opportunità per una loro commercializzazione”. Inoltre, “le strategie nazionali in materia di IA e quantistica sono fondamentali per tutti i membri del G7” al fine di “migliorare le loro capacità tecnologiche e rafforzare la cooperazione internazionale”.

Un impegno comune preso anche sul fronte geopolitico, con una dichiarazione di ferma condanna verso “l'attuale guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina”, riaffermando “il nostro incrollabile sostegno all'Ucraina nella sua lotta per la libertà, l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale”. A tal fine, scrivono i ministri che hanno partecipato ai lavori, “siamo pronti a fornire un sostegno coordinato e concreto per (e con) l'ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell'Ucraina. Accogliamo con favore le discussioni di alto livello su scienza, tecnologia e innovazione tenutesi alla recente ‘Ukraine Recovery Conference’ in Germania. Esprimiamo il nostro costante impegno affinché la ripresa del settore scientifico, tecnologico e dell’innovazione ucraino sia inteso come parte integrante dell'agenda della ‘Ukraine Recovery Conference 2025’ che si terrà in Italia”.

Una soddisfazione testimoniata anche dalla presidente della conferenza, la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, che ha parlato in una conferenza stampa alla fine dei lavori: “È stato un successo. Quello che vogliamo fare è promuovere una scienza per tutti, con ricadute concrete per il benessere di tutti. Non stiamo lavorando in laboratori oscuri, ma facciamo cose utili per il bene comune. Chi ha preso parte al programma ha dato soluzioni, ha proposto azioni concrete e ha elaborato progetti positivi destinati a produrre i loro effetti non da oggi ma già da ieri. Ad esempio, nella giornata di ieri (10 luglio, ndr) abbiamo simulato il calcolo di un computer quantistico per la ricerca su un farmaco che, altrimenti, avrebbe avuto bisogno di molto più tempo”.

Tra i principali temi trattati ci sono stati quello della sicurezza della ricerca, per una libera circolazione di talenti e di conoscenze, “senza che questo rappresenti un rischio per scopi o intenti ostili”. Si è parlato ovviamente delle grandi strutture di ricerca, come il supercomuter Leonardo, e di Intelligenza artificiale, una tecnologia “non del futuro ma del presente. L’importante è che sia sempre al servizio della persona, che abbia uno sviluppo etico e democratico, con una ricaduta concreta. L’Unione Europea si è già data delle regole condivise, che però non devono essere limitanti. L’intelligenza artificiale deve avere sempre a monte e a valle l’intelligenza umana: c’è l’umano dietro la programmazione, c’è l’umano che decide la sua destinazione, che deve sempre essere quella del benessere comune”. E ancora: si è parlato di biodiversità, del Piano Mattei e di energia nucleare, “in un'ottica di decarbonizzazione e di indipendenza energetica. I colleghi del G7 – dice ancora Bernini – ne hanno parlato come unica vera fonte di energia pulita per il pianeta. La sintesi di queste due giornate di lavoro – conclude la ministra – è che la scienza, la tecnologia e il progresso sono figli della nostra volontà di renderli democratici e a disposizione di tutti noi. Vogliamo una scienza etica, capace di distribuire e ridistribuire”.