Al Tecnopolo arriva il G7: si parla di intelligenza artificiale

Mancano pochi giorni al vertice G7 Scienza e Tecnologia dedicato alla ricerca e all'intelligenza artificiale. Il gruppo che riunisce Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti d’America è, dal 1° gennaio del 2024, sotto la presidenza italiana (fino al 31 dicembre 2024) e prevede un programma di riunioni tecniche ed eventi.

Dopo il vertice dei leader che si è svolto in provincia di Brindisi, dal 13 al 15 giugno, Bologna e il suo Tecnopolo ospitano la riunione ministeriale Scienza e tecnologia dal 9 all'11 luglio.

Dalla blue economy, l'innovazione tecnologica e il riuso delle risorse, alle tecnologie emergenti, dalla collaborazione e sicurezza internazionale scientifica fino al sostegno all’Ucraina. Sono alcuni tra i temi che saranno affrontati nel corso della tre giorni.

L'annuncio era stato dato a dicembre 2023 dalla ministra dell'università e della ricerca, Anna Maria Bernini: "Sarà una fondamentale occasione di confronto internazionale - aveva detto - e un’opportunità per rafforzare la funzione della diplomazia della scienza, un potente strumento per la promozione dell’innovazione, la crescita economica, il miglioramento della condizione umana e del pianeta e la soluzione dei conflitti - scrive Bernini sui social - Dai cambiamenti climatici all’intelligenza artificiale: scienza e ricerca hanno un ruolo chiave nelle sfide globali che abbiamo di fronte".

"Si terrà in un luogo evocativo - conferma la ministra - uno dei simboli dell’orgoglio italiano: il centro nazionale Cineca di Bologna dove si trova il supercalcolatore Leonardo".

Lavori e focus

L’agenda dei lavori, che si terranno presso il Tecnopolo di Bologna, sarà suddivisa in più sessioni: sicurezza e integrità della ricerca scientifica, scienza aperta e comunicazione scientifica; grandi infrastrutture di ricerca; ricerca su tecnologie nuove ed emergenti,

energia nucleare e spazio; cooperazione con l’Africa nei settori della ricerca e dell’innovazione; protezione dei mari e dell’oceano e della loro biodiversità.

Tre i relatori di spicco: Maria Leptin, Presidente dello European Research Council, Fabiola Gianotti, Direttore Generale del CERN di Ginevra, e Tzhilidzi Marwala, Rettore dell’Università delle Nazioni Unite e Sottosegretario Generale delle Nazioni Unite.

Al focus sulla cooperazione con l’Africa saranno presenti le Organizzazioni internazionali Unione Africana, rappresentata dal Commissario per l’Istruzione, la Scienza, la Tecnologia e l’Innovazione, Mohamed Belhocine, e l’UNESCO con il Direttore

Generale aggiunto per l’Istruzione, Stefania Giannini, che parteciperanno ai lavori insieme ai Ministri/Head of Delegation.

Nel programma della Ministeriale è prevista una demo sul quantum (tecnologie che sfruttano la meccanica quantistica - ndr) per mostrare le potenzialità legate a queste tecnologie emergenti.

Previsti anche momenti più conviviali a Bologna e Forlì, visite a infrastrutture e luoghi chiave della Data Valley, come il museo Ducati, e un Concerto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori italiani, diretto da Gianna Fratta.

Il programma del 10 luglio

09:00 Arrivo Delegazioni G7 e accoglienza del Ministro Anna Maria Bernini al Tecnopolo di Bologna

09:30 Apertura del G7 - Sessione 1: Sicurezza e Integrità della Ricerca Scientifica.Scienza Aperta e Comunicazione Scientifica al Tecnopolo di Bologna

11:00 Sessione 2: Grandi Infrastrutture di Ricerca al Tecnopolo di Bologna

12:00 Visita al Supercomputer Leonardoal Tecnopolo di Bologna

14:00 Sessione 3: Cooperazione con l’Africa nei settori Ricerca e Innovazione al Tecnopolo di Bologna

19:00 Concerto Orchestra Sinfonica dei Conservatori Italiani - Abbazia San Mercuriale, Forlì

Il programma dell'11 luglio