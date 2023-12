Il prossimo G7 a Bologna, Bernini: "In Cineca, un simbolo dell’orgoglio italiano"

Il G7 Scienza e Tecnologia, sotto la presidenza dell'Italia, sarà a Bologna e Forlì a luglio del 2024. Lo ha detto in un'intervista la ministra dell'università e della ricerca, Anna Maria Bernini. Si parlerà anche di intelligenza artificiale: "A monte e a valle ci devono essere intelligenze umane che programmano e tirano le fila".

"Sarà una fondamentale occasione di confronto internazionale e un’opportunità per rafforzare la funzione della diplomazia della scienza, un potente strumento per la promozione dell’innovazione, la crescita economica, il miglioramento della condizione umana e del pianeta e la soluzione dei conflitti - scrive Bernini sui social - Dai cambiamenti climatici all’intelligenza artificiale: scienza e ricerca hanno un ruolo chiave nelle sfide globali che abbiamo di fronte".

"Si terrà in un luogo evocativo - conferma la ministra - uno dei simboli dell’orgoglio italiano: il centro nazionale Cineca di Bologna dove si trova il supercalcolatore Leonardo".

Il G7

E' il gruppo intergovernativo che riunisce le principali sette economie dei paesi avanzati: Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti.

Il Gruppo nasce, tra sei paesi, con il vertice convocato dalla Francia nel 1975. Nel 1976, con la partecipazione del Canada, assunse il formato a sette e con il vertice del 1977 iniziò la partecipazione regolare dei rappresentanti europei. Nel 1998, con il vertice di Birmingham, nel Regno Unito, la Russia divenne membro del Gruppo, che cambiò quindi denominazione, diventando il G8. Da quel momento, e fino al 2013, i vertici si sono regolarmente tenuti nel formato a otto. Il 24 marzo del 2014, in seguito agli eventi occorsi in Ucraina, e in particolare alla questione della Crimea, i capi di stato e di governo del G7 hanno deciso di sospendere le riunioni e le attività del G8, tornando a riunirsi in formato G7.

La presidenza del G7 ha durata annuale e ruota tra i paesi membri in base alla sequenza Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Giappone, Italia, Canada, Francia. Nel 2024 la presidenza sarà italiana.