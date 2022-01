Gaggio Montano: trova busta con 10mila euro e la porta in caserma

Storia a lieto fine in Appennino, dove una donna ha trovato una busta con 10mila e 500 euro e l'ha portata in caserma. E' accaduto ieri, quando la signora, 55enne, ha raccolto da terra una busta di carta nel centro di Gaggio Montano e, sorpresa, ha scoperto che all'interno vi era molto denaro, così si è subito recata in caserma.

In paese, nel frattempo, un commerciante 41enne si era accorto di aver perso l'involucro, mentre si stava recando in banca a fare un versamento e, disperato, stava già ripercorrendo la strada e chiedendo ai passanti. Infine gli è stata data la bella notizia ed è rientrato in possesso della busta.