Gaggio Montano, giallo sulla morte di una 72enne: si indaga per omicidio

L'allarme è scattato quando una donna di 72 anni, nonostante fosse sera, non rincasava. Il figlio 45enne (che viveva con lei e il padre) è andato così nella seconda casa di famiglia a Gaggio Montano per carcarla e lì l'ha trovata senza vita, distesa per terra. Sul corpo sono stati trovati delle piccole lesioni in prossimità di gambe e basso ventre e il pm Antonello Gustapane ha aperto un'indagine per omicidio aggravato dai futili motivi. Nessun segno di scasso, una porta non chiusa e la casa in ordine. Sul luogo gli uomini della sezione investigazioni scientifiche dei Carabinieri.