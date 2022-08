Gaggio Montano: fa vaccinare le figlie, denuncia dal padre No vax

Ha rimediato una denuncia, ma le figlie sono state comunque vaccinate con prima e seconda dose. E' successo a Gaggio Montano, dove i carabinieri hanno dovuto denunciare una donna di 49 anni del posto per falso in atto pubblico. I fatti si riferiscono a qualche tempo addietro, quando la donna ha predisposto e fatto eseguire il protocollo di vaccinazione contro il Covid 19 a tutte e due le figlie, nonostante il padre delle ragazzine, dal quale lei è separata, avesse manifestato il diniego alla profilassi.

L'uomo, di un anno più anziano della ex coniuge, ha manifestato sospetti che la donna avesse comunque proceduto alle inoculazioni e ha poi deciso di chiedere ai carabinieri di fare chiarezza. La ricerca è andata a segno: tra i moduli consegnati dalla donna in sede di profilassi, anche quello dove si auto certificava l'assenso per conto dell'altro genitore, assenso peraltro mai concesso. Di qui la denuncia per la donna.