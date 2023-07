Bignami: "La Città 30, se non è concordata con i lavoratori, è una gran boiata"

La ‘Città 30’ “è una gran boiata” se “non è concordata con i lavoratori che poi ne pagano le conseguenze. Mi assumo la responsabilità di quel che dico”. A parlare è il vice ministro dei Trasporti Galeazzo Bignami intervenendo a Montecatini al convegno per i 40 anni della Uiltrasporti. "L'altro giorno ero a Bologna, la mia città, ero fermo al capolinea, mi sono messo a fare due chiacchiere con l'autista dell'autobus, e mi ha detto che è un gran casino", ha aggiunto Bignami, in quanto per il trasporto pubblico "ci sono dei tempi di percorrenza che i lavoratori devono rispettare". Il viceministro ha poi aggiunto: "Tutti noi vogliamo la riduzione delle morti e bisognerebbe andare a vedere quanti sono i decessi avvenuti per eccesso di velocità, ferma restando la norma di buonsenso per la quale se tu vai piano non capita nulla. Ma allora a quel punto te ne vai a piedi, e vedrai che incidenti stradali non ce ne sono, altrimenti - ha concluso - chi paga è sempre il lavoratore".

Orioli: "Si preoccupi di adeguare il fondo trasporti"

Parole che hanno provocato la reazione del Comune e della Cgil di Bologna. “Vorremmo rassicurare Bignami che sulla Città 30 sono già aperti confronti con lavoratori e imprese, e tanti altri se ne apriranno nelle prossime settimane, cosa peraltro di dominio pubblico. Ci auguriamo che, essendo titolare di una materia delicata come i trasporti e le infrastrutture, le valutazioni sulle misure altrui scaturiscano da istruttorie ben più articolate delle ‘due chiacchiere’ fatte qua e là”, l’affondo dell’assessora alla Mobilità Valentina Orioli. “Se Bignami è davvero interessato ai lavoratori dei trasporti gli suggeriamo di preoccuparsi dell’adeguamento del Fondo nazionale trasporti all’inflazione, che ad oggi vede risorse assolutamente insufficienti per far fronte all’aumento dei costi. Oppure del rimborso del bonus trasporti introdotto dallo Stato per i servizi Tpl per persone con redditi inferiori ai 20 mila euro, anticipate dalle aziende che ancora attendono di essere rimborsate”, aggiunge Orioli.

Il sindacato: "Non ha titolo per parlare a nome dei lavoratori"

Ma anche il sindacato di via Marconi interviene contro le dichiarazioni dell'esponente del Governo. "Appaiono pittoresche le dichiarazioni del viceministro Bignami sulla 'città 30'. Chi ha deciso, il giorno della festa dei lavoratori, di precarizzare ulteriormente i rapporti di lavoro e di re-introdurre i voucher non ha alcun titolo per parlare a nome dei lavoratori", sottolinea il segretario della Camera del lavoro di Bologna Michele Bulgarelli e quello della Filt (la categoria dei trasporti) Andrea Matteuzzi.