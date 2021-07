Galleria 2 agosto, Aitini: "Presto nuove telecamere"

Preso nuove telecamere "a sostituire tutte le vecchie telecamere presenti". E' l'anticipazione dell'assessore alla sicurezza Alberto Aitini, che comunica via social la novità su un'area molto delicata della città, e cioè la galleria 2 agosto, area coperta di fronte alla stazione.

"Nei giorni scorsi -scrive Aitini- sono andato a fare un sopralluogo in Galleria 2 agosto, davanti alla stazione, con i rappresentanti dei residenti e commercianti, per alcuni problemi di sicurezza che mi erano stati segnalati".

Di qui l'evidenza che diverse telecamere non fossero più funzionanti o comunque obsolete. Aitini ha garantito che gli occhi elettronici verranno sostituiti "con telecamere di ultima generazione che serviranno a migliorare il controllo da remoto della galleria e in generale il lavoro della Polizia locale e delle forze dell'ordine".

"Lo stesso stiamo facendo in tutta la zona, da via Galliera a Piazza XX settembre. Dopo aver restituito in questi anni alla città la Montagnola che era degradata da decenni, è fondamentale risolvere anche tutte le criticità delle aree limitrofe", conclude Aitini.