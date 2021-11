Galliera: 4 milioni per la bonifica del sito Orfano Ex Siapa

Il Comune di Galliera riceverà un importante finanziamento dal Ministero della Transizione Ecologica, pari a quattro milioni di euro, per la bonifica dell'area produttiva del sito orfano cosiddetto "ex Siapa": sito di diciassette ettari tra S. Vincenzo ed il capoluogo San Venanzio, che ha visto esercitare dalla fine degli anni ‘40 al 1999 l'attività di produzione di fitofarmaci, in particolar modo DDT.

Il sito orfano di Galliera rientra fra i sei siti orfani candidati dalla Regione Emilia-Romagna - si legge in una nota - ai fini dell'ottenimento di quota parte del finanziamento messo a disposizione dal Ministero della Transizione Ecologica.

Il sindaco Stefano Zanni esprime grande soddisfazione, sottolinea un "cambio di passo" su un argomento delicato e spinoso come quello delle bonifiche e ringrazia "l'assessore regionale Irene Priolo, la dirigente regionale Cristina Govoni ed i rispettivi staff tecnici per il fondamentale supporto nel procedimento" rimarcando "la grandissima professionalità e la stretta collaborazione avuta". L'istruttoria condotta da Regione Emilia-Romagna, congiuntamente con il Comune di Galliera, è pervenuta all'importante risultato che ha visto con Decreto Direttoriale il Ministero della Transizione Ecologica approvare l'accord o “Per la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna”.

Il finanziamento servirà per le operazioni di bonifica dell'area produttiva , mentre proseguono le attività di messa in sicurezza di ulteriori aree presenti nel sito nelle quali sono posizionate pompe di emungimento e trattamento delle acque di falda e su cui è in corso un importante lavoro di coordinamento fra tutti gli enti coinvolti: Regione Emilia-Romagna, Arpae, Ausl e Comune di Galliera.