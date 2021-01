Ritorno a scuola, gli studenti del Galvani: "Qualcuno in sciopero a favore della dad" | VIDEO

Primo giorno di riavvio delle lezioni in presenza negli istituti superiori bolognesi. Oggi in totale quasi 20mila studenti e studentesse sono tornati in classe a Bologna per un ritorno tra i banchi al 50%. Intanto per questa settimana, poi si vedrà: classi alternate, con l'attenzione massima per cercare di capire se – in base a come andrà, e oggi è andata abbastanza bene – la settimana prossima la didattica in presenza potrà essere ulteriormente articolata, da un minimo del 50% ad un massimo del 75%.

Soprattutto per quanto riguarda ingressi e uscite dagli istituti, eventuali assembramenti fuori dalle scuole e anche sul trasporto pubblico. Tper, come comunicato in una nota, è al lavoro per monitorare la situazione e migliorare il servizio e si dice pronta anche per il ritorno in presenza al 75%. Del resto, si stava lavorando proprio a quello già da un po' di tempo.

Al liceo classico Galvani alcune classi, come anche al Fermi, hanno scioperato a favore della didattica a distanza. Per chi ha aderito, non ci sarebbero le condizioni di sicurezza né tra i banchi né sui mezzi pubblici. E qualche studente non la pensa diversamente, anche se comunque a scuola oggi è tornato.

Felici di tornare a scuola però sono soprattutto i ragazzi che quest'anno affronteranno la maturità e che hanno perso molto tempo prezioso.