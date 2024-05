Alluvione, sulle Ganzole lavori per 10 mesi: "Non verranno chiuse al traffico"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Le "Ganzole" non saranno chiuse per lavori nei mesi estivi. La circolazione sulla strada che collega Sasso Marconi e Pianoro a Bologna, dopo i disastri provocati dall'alluvione di maggio 2023, con frane e un ristorante spazzato via in poche ore, tra restringimenti e semafori, è abbastanza disagiata, soprattutto di notte. Alla fine del 2023, la Città Metropolitana aveva vietato il transito dei mezzi pesanti, con carico superiore a 7,5t, nel tratto, ordinanza valida per tutto il periodo invernale, ma, contrariamente alle voci circolate in questi giorni, la strada rimarrà aperta.

I lavori di ricostruzione dei danni dovuti alle alluvioni del maggio 2023 sulle strade SP37 Ganzole e SP58 Pieve del Pino, nei Comuni di Pianoro e Sasso Marconi "saranno realizzati senza necessità di restrizioni alla circolazione ulteriori rispetto a quelle presenti da 12 mesi (restringimenti e sensi unici alternati regolati da semafori sulla direzione ovest - est (cosiddetto passo delle Ganzole, dai Prati di Mugnano a Pian di Macina) e limitazioni al transito in direzione nord - sud (da Pieve del Pino a Badolo)" specifica la Città Metropolitana "pertanto è destituita di fondamento la notizia di una chiusura totale della strada a luglio e agosto".

I lavori

La progettazione dei lavori, finanziati con 1.200.000 euro dall'ordinanza 19 del Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione, è terminata nei giorni scorsi, fanno sapere da via Zamboni e le imprese aggiudicatarie dell'Accordo Quadro di manutenzione "opereranno prevedibilmente a partire da giugno per tratti successivi per 10 mesi".

"Dalla seconda settimana di giugno saranno programmati sul territorio incontri della task force voluta dal Sindaco metropolitano dedicata a questi lavori, con particolare riferimento agli impatti sulle proprietà private limitrofe", conclude la Città Metropolitana.