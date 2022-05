Una competizione "green": vince chi raccoglie più rifiuti

Una mattina dedicata alle famiglie e soprattutto ai bambini per promuovere il rispetto dell'ambiente e la raccolta differenziata dei rifiuti: la organizza da Aics Bologna all'interno del progetto Nazionale "Together day after day" per sabato, 14 maggio, dalle 10 alle 12 al Parco della Resistenza di San Lazzaro.

"Rifiuthlon" è il marchio registrato di Aics Ambiente Nazionale che consiste in una gara a premi a chi raccoglie più rifiuti. Più che una competizione, "Rifiuthlon è un'attività di edu-tainment che si pone l'obiettivo di educare intrattenendo. Gli anglosassoni lo chiamano empowerment, accrescimento della coscienza critica", spiega Aics.

L'obiettivo è "sensibilizzare i cittadini e soprattutto le giovani generazioni al rispetto per l'ambiente, alla corretta raccolta differenziata dei rifiuti e alla cittadinanza attiva". Il progetto "Together day after day" è diffuso da Aics nelle maggiori province d'Italia ed ha come scopo "quello di promuovere la coesione della comunità nell'ottica di incrementare la responsabilità condivisa per cittadini, associazioni e istituzioni".

(Dire)