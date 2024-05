Si inceppa saliscendi per auto, furgone rimane incastrato in un garage di via del Rondone

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Stava cercando di entrare nel garage sotterrano al civico 26 di via del Rondone, quando il saliscendi per le auto ha ceduto. Così in pochi secondi l'autista del veicolo si è trovato incastrato nell'abitacolo in posizione inclinata, ma illeso. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il guidatore, che si stava recando nel parcheggio della filiale bolognese di Area Broker & QZ Spa, società finanziaria che ha gli uffici nello stabile e il parcheggio al piano meno uno. Sono stati proprio i dipendenti della società finanziaria, intorno a mezzogiorno, a chiamare i soccorsi. La brutta avventura si è conclusa fortunatamente solo con una grande paura per l'autista del van.