Garisenda, il sindaco Lepore ha incontrato commercianti e residenti dell'area transennata: "Nessuno rimarrà indietro"

Un sopralluogo tra i residenti e i commercianti che vivono e lavorano nell'area transennata sotto le Due Torri. Tra ieri e oggi il sindaco Matteo Lepore ha raccolto segnalazioni, lamentele e timori di chi, da un mese si è visto il quartiere sbarrato da transenne e svuotato del traffico, incontrando esercenti e abitanti direttamente nei negozi e sui marciapiedi e cercando di capire l'impatto della permanente chiusura della mobilità a causa della condizione della Garisenda.

Perché di problemi, l'isolamento di Piazza Ravegnana e la deviazione di mezzi privati, taxi e autobus ne hanno creati, conviene lo stesso primo cittadino: "Per i commercianti sono soprattutto di ordine logistisco - ha fatto sapere Lepore a BolognaToday - come il carico e lo scarico di merci. Ma ci sono anche timori sul possibile calo di fatturato e su come continuare a sostenere gli affitti e le spese fisse". Ma è ancora presto per avere chiare le eventuali soluzioni da mettere in campo: "Faremo un tavolo di lavoro con ognuno dei commercianti per fare in modo che nessuno rimanga indietro".

L'esempio del maxi-cantiere di via Rizzoli

Un precedente simile è nel maxi-cantiere di via Rizzoli e Ugo Bassi, che nel 2014 aveva imposto per quasi un anno la chiusura delle due principali vie del centro per i lavori alla pavimentazione: "Adotteremo lo stesso metodo, incontrando i commercianti uno per uno, cercando di accompagnarli per ridurre gli impatti". I sopralluoghi e gli incontri sono iniziati mercoledì sera in via San Vitale e Torleone e continueranno nei prossimi giorni anche nelle altre zone dell'area interessata. Ad accompagnare il sindaco sono e saranno anche i rappresentanti di Ascom, la capo di Gabinetto Matilde Madrid e l'assessora all'Economia di vicinato e commercio Luisa Guidone.

L'opposizione: "Basta passerelle"

Sopralluoghi che per l'opposizione in consiglio comunale sono invece "passerelle con le solite frasi di rito", commentano da Fratelli d'Italia. "Non basta l'ennesima vuota promessa di un tavolo di lavoro né i pochi spiccioli previsti - prosegue la nota - occorre prevedere immediatamente nel Bilancio di Previsione, in imminente approvazione, l’abbattimento al 100% di tutte le imposte e tariffe locali oltre ad un Fondo di Ristoro con risorse per le imprese che soffriranno minori entrate".