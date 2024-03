Garisenda, Lepore: "I lavori vanno verso la 'zona verde'"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

"A brevissimo presenteremo pubblicamente il progetto di messa in sicurezza e consolidamento che ci farà uscire dalla zona gialla e rientrare presto nella verde". Lo ha detto a proposito dei lavori sulla torre Garisenda il sindaco di Bologna Matteo Lepore. Dopo il montaggio dei 20 container intorno alla Garisenda, infatti, dalla prossima settimana inizierà il posizionamento delle prime strutture per le reti paramassi.

Il cantiere della torre pendente prosegue. Nei giorni scorsi si era tornato a parlarne anche per la scoperta, da parte delle forze dell’ordine, di un sistema di spaccio che aveva attecchito nell’area temporaneamente chiusa al traffico: "Non lo definirei un allarme sicurezza - ha risposto il primo cittadino alla Dire - anzi direi che stiamo garantendo la sicurezza visto che la collaborazione tra noi e i cittadini ha permesso di segnalare da subito alla questura questa presenza e sono stati già fatti degli arresti".

Intanto il restauro della Garisenda finirà anche sulla tavola del Relais Bellaria Hotel di via Altura lunedì sera, con una cena dove il menù sarà prodotto da chef stellati, pasticceri, osti e mastri birrai. "Cuore di chef”, questo il nome dell’iniziativa benefica per raccogliere fondi da destinare ai lavori, è stata ideata dal cuoco e presidente dei Risotrato di Fiepet Confereserci Giuseppe Tarantino. Durante la serata ogni partecipante avrà in dotazione un calice e 10 fiches che potrà spendere in altrettante degustazioni. Sarà possibile acquistare il biglietto direttamente la sera dell'evento.