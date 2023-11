Garisenda, consiglio comunale straordinario entro il 20 novembre

Il consiglio comunale straordinario a tema Garisenda si farà. Ad annunciarlo è Michele Campaniello, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale, durante un Question time. La deadline fissata è quella del 20 novembre.

Botta e risposta

L’annuncio di Campaniello è arrivato dopo una discussione tra opposizione e maggioranza. Stefano Cavedagna di Fratelli d’Italia ha accusato il sindaco Matteo Lepore di scarsa trasparenza attorno alla questione Garisenda: “Non vedo, non sento, non parlo. Questo è il comportamento dell'amministrazione nei confronti dei cittadini e del Consiglio comunale". È necessario capire "su che basi avete chiuso la Garisenda. Ci sarà un atto – scrive la Dire riportando le parole di Cavedagna – qualcosa di protocollato, una valutazione? Oppure il sindaco si è preso paura e ha fatto questa scelta?”

La risposta di Campaniello non si è fatta attendere. Gli attacchi all’amministrazione, per il capogruppo del PD, “non stanno facendo il male solo della torre ma anche della città. Perché l'immagine che stiamo consegnando a tutti i cittadini, non solo bolognesi ma anche nazionali e internazionali, è di una situazione di degrado e di sbando che in realtà non si registra. Questo danno lo paghiamo tutti: gli elettori di centrodestra come quelli di centrosinistra. Quindi invito tutti al senso di responsabilità. Sono state alimentate delle polemiche, accusando l'amministrazione di non aver fatto abbastanza e di non essere intervenuta in tempo. Rispetto però a quali inadempimenti non si è ben capito, perché il dato certo e incontrovertibile è che allo stato non esiste alcuna relazione tecnica che attesti un stato di ammaloramento della Garisenda tale da far presagire un suo crollo”.