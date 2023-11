La Garisenda “non è a rischio crollo” e l’allerta riguardo alla messa in sicurezza dell’area “rimane gialla”. A dirlo è il sindaco Matteo Lepore in una conferenza stampa di aggiornamento sulle condizioni della torre, in cui ha consegnato ai media la relazione tecnica finale sottoscritta dal Comitato tecnico scientifico. La cui funzione per il sindaco è esaurita e quindi, dopo anni di lavoro, verrà sciolto la prossima settimana: “Ringrazio il loro importante lavoro”, ha detto Lepore, che però non ha risparmiato bordate agli esperti: “Non ho apprezzato che qualcuno abbia promosso una fuga di notizie, se lo ha fatto è perché non è sereno con il proprio lavoro o è in cerca di protagonismi”.

Allarmisti contro cautelativi

In particolare, dagli incontri si era parlato di un allarme rosso per il rischio concreto che la Garisenda potesse collassare su se stessa (probabilità 10mila volte superiore ai valori di legge, come descritto anche nella relazione). Una posizione non condivisa però da altri membri del Cts né dal Comune, che ha scelto l’approccio più cautelativo: “Quando ho chiesto se questo allarme rosso significasse dover evacuare le persone dalla zona, mi è stato risposto che non eravamo in quella situazione – spiega Lepore -. L’unico responsabile della torre e della protezione civile sono io, se mi fosse stato detto che il rischio crollo c’era, avrei fatto evacuare tutti la sera stessa. C’è qualcuno che sta cercando il dramma in una situazione che è già sufficientemente preoccupante per i cittadini, ma la situazione non ci sta preoccupando più dei dati che abbiamo già. Ora bisogna trovare persone capace di restaurare la torre, e chi non è capace si faccia da parte”.

Smontare e rimontare la torre

Al posto del Cts subentrerà il Comitato per il restauro della Garisenda, che sarà coordinato dall’architetto Raffaella Bruni. Sarà “un gruppo ristretto di esperti competenti” incaricati di “dare al più presto la soluzione definitiva, almeno per i prossimi secoli”. Il sindaco non ha ancora sciolto le riserve sui nomi che comporranno la task force ma “dovranno fare presto e ascolterò soltanto il loro parere”. Tra le varie idee, c’è quella di smontare la torre e ricostruirla con il materiale originale. Pare sfumato invece l’innesto di nuova malta per rinforzare il basamento della Garisenda: “Inizialmente avevamo optato quattro tipi diversi di malte, ma i test sul loro utilizzo hanno dato tutti esiti negativi – ha detto l’architetto Manuela Faustini Fustini, presidente del Comitato tecnico-scientifico –. Tutti gli interventi messi in campo in questi anni hanno in parte avuto successo e in parte rischiavano di peggiorare la situazione”.

Concluso il censimento

La relazione evidenzia che i sensori non hanno rilevato differenze nel comportamento della torre dopo la sospensione del passaggio di autobus e altri mezzi in piazza di Porta Ravegnana. Intanto nelle prossime settimane è attesa la ditta Fagioli, impegnata nella prima fase della messa in sicurezza: la Garisenda verrà cinturata da una gabbia larga tanto quanto l’area attualmente transennata. Poi verrà costruito un grande cilindro di protezione pensato per proteggere l’aria in caso di distaccamento di materiale o crolli. Intanto si è concluso il primo censimento dei residenti nell'area isolata e nei prossimi giorni gli agenti della polizia locale torneranno a suonare il campanello di chi non ha risposto la prima volta.