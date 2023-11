Una gabbia mobile e via vai di camion in centro: ecco come sarà il cantiere della Garisenda

Un intervento "molto ingombrante e complesso", non solo nelle sue dimensioni, ma anche per le ripercussioni che avrà su tutta la città. Centro storico in particolare, vista la processione di mezzi pesanti che faranno la spola tra la piazza di Porta Ravegnana e i punti in cui verranno depositati i materiali. A margine di un incontro in mattinata, il sindaco Matteo Lepore ha anticipato i primi dettagli sul cantiere della Fagioli Spa, incaricata di costruire la prima gabbia protettiva intorno alla Garisenda.

Mentre il traffico regolare rimarrà bloccato (e per il suo assetto dei prossimi anni si dovrà attendere il Piano della mobilità definitivo), comincerà quindi quello dei grossi camion che trasporteranno il necessario per costruire la barriera protettiva che, come spiegato dal direttore della Fagioli Spa Fabrizio Ferrari al Resto del Carlino, sarà "una muraglia di acciaio con una struttura modulare" con i componenti che "andranno montati come mattoni Lego" per adattare la forma all'area attualmente transennata e poterla cambiare nel tempo in base alle esigenze di un cantiere. Che sarà quindi considerevolmente impattante: "Sarà molto complesso e per questo chiederemo il coinvolgimento di tutta la città", ha commentato il sindaco.

I lavori partiranno da dicembre ma il Comune e la ditta hanno già fatto i sopralluoghi e ci sono già stati alcuni interventi preliminari: "Stiamo lavorando sui sottoservizi per liberare l'area dai cavi e dai fili - ha spiegato Lepore -, il cantiere attuale verrà smontato". Poi Fagioli inizierà la costruzione della cintura di protezione" a cui seguirà il maxi-cilindro che conterrà tutta la torre e farà da "scudo" in caso di crolli.