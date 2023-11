Garisenda, Sangiuliano: “In arrivo altri fondi e aiuti su candidatura Unesco”

Clima di collaborazione tra il sindaco di Bologna Matteo Lepore e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano per quanto riguarda la Garisenda. Per la torre, come ha detto il ministro dopo il summit che si è tenuto a Roma, “abbiamo stanziato cinque milioni di euro, siamo pronti a dare altre risorse, laddove necessario, e collaboreremo con i nostri uffici anche per l'iscrizione al Patrimonio Unesco".

L’incontro, sottolinea il comunicato diffuso dal Ministero, è servito “per fare il punto sugli interventi di messa in sicurezza della torre". Al tavolo, come scrive l’agenzia Dire, erano presenti il viceministro Galeazzo Bignami (Infrastrutture), la sottosegretaria Lucia Borgonzoni (Cultura), Francesco Gilioli e Mario Turetta (capo di gabinetto e segretario generale del ministero), Clemente Contestabile (consigliere diplomatico del ministro), Luigi La Rocca (direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio), Mariassunta Peci (dirigente ufficio Unesco del ministero). Presente anche la soprintendente bolognese Francesca Tomba, non c'era invece il sottosegretario Vittorio Sgarbi. Per il Comune, con Lepore, erano a Roma l'assessora Valentina Orioli (Valorizzazione beni culturali e portici Unesco), la delegata Elena Di Gioia (Cultura), la direttrice dell'Edilizia pubblica Manuela Faustini, la coordinatrice del comitato per il restauro della torre Raffaela Bruni e la responsabile del dossier Portici Unesco, Federica Legnani.

Le parole del sindaco Lepore

“Presto e bene è l’obiettivo comune” dice il sindaco Matteo Lepore dopo l’incontro di Roma. “Ringrazio il ministro per il confronto, abbiamo condiviso un percorso che ci vedrà lavorare assieme per mettere in sicurezza e restaurare la torre Garisenda e per la sua candidatura a patrimonio dell'umanità Unesco, attraverso l'estensione dell'attuale riconoscimento dei portici. L'amministrazione comunale ha già stanziato 4,7 milioni di euro per i primi interventi, accogliamo positivamente la disponibilità del ministero".