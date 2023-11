Garisenda, tutto pronto per la cintura anti-crollo: ecco come sarà

Due strati di container dal lato della Feltrinelli di via Zamboni, una rete metallica sugli altri due, per formare una barriera alta cinque metri. Tra pochi giorni inizeranno i lavori per la costruzione della cintura per mettere in sicurezza la Garisenda da eventuali crolli, proteggere gli edifici circostanti e le persone che circolano sotto le Due Torri.

Come già trapelato nelle scorse settimane, i cantieri coinvolgeranno la Modena Ingegneria Srl e la Fagioli Spa, che dovrà realizzare la cintura di protezione contenitiva in tempi record: la fine dei cantieri è prevista a febbraio dell'anno prossimo, e dovranno passare almeno sei mesi per l'inizio del restauro vero e proprio.

I container saranno di colore rosso bologna, e verranno zavorrati e ancorati al terreno tra loro insieme a reti metalliche paramassi studiate appositamente con sistemi di ancoraggio al suolo. Nelle prossime ore verranno inseriti i primi supporti, dei micro-pali con un diametro di venti centimetri e alti decine di metri che verranno inseriti in profondità nel terreno su cui poggia la Garisenda per evitare che il peso dell'intera struttura si scarichi sulle fondamenta della torre, minacciando ulteriori sprofondamenti. Il materiale verrà trasportato da piccoli mezzi - e non grossi camion, come lo stesso Comune aveva inizialmente immaginato - che dai magazzini comunali in via dell'Industria porteranno i componenti fino a piazza di Porta Ravegnana.