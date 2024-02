QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Continua l’iter di ‘guarigione’ della torre Garisenda. Le ultime novità le ha presentate il sindaco Matteo Lepore in una conferenza stampa congiunta con il rettore dell’Università di Bologna Giovanni Molari. Proprio l’Unibo si configura come un alleato strategico per il monitoraggio dei dati relativi alla torre, soprattutto all’indomani della firma di un accordo quadro che vede l’Alma Mater come partner esclusivo nella raccolta dati e nella loro elaborazione su tutti gli aspetti relativi alla Garisenda, che avverrà grazie al futuro gemello digitale della torre, il quale permetterà di studiare ora per ora – e anche anticipare – i movimenti della struttura. Nessun comitato quindi, utili solo “quando ci sono decisioni da prendere. Qui le decisioni sono state già prese” commenta Molari, che ricorda come il Comune di Bologna abbia stretto accordi con l’Unibo per il monitoraggio della torre “già dagli anni ’70. Con questo accordo, abbiamo messo a sistema tutto ciò che è stato fatto in questi anni, un lavoro altamente professionale e fatto di passione e competenza. Ora si entra in una nuova fase, in cui prevediamo di trovare soluzioni che ci possano permettere di restaurare la torre in maniera definitiva”. A coordinare il gruppo di lavoro sarà Francesco Ubertini, ritenuto opportuno da Molari “sia per il dipartimento da cui proviene”, essendo professore ordinario di Scienza delle costruzioni alla scuola di Ingegneria e Architettura dell’Alma Mater, sia “per le sue indubbie capacità”.

I lavori alla Garisenda

I dati raccolti tramite il gemello digitale della Garisenda saranno studiati per i prossimi lavori di messa in sicurezza e per quelli di restauro. “Il lavoro di studio e di valutazione dei dati che facciamo in queste settimane servirà ad escludere tutte le ipotesi che possono nuocere alla torre, o che possano interferire con i lavori di restauro”, dice Lepore, annunciando l’abbandono dell’ipotesi incapsulamento di cui si era parlato finora. “La capsula è un’ipotesi che abbiamo scartato perché avrebbe impedito un adeguato restauro. Si trattava di un’opera invasiva, molto grande e anche molto costosa. Evitandola, potremmo anche risparmiare qualcosa”. A proposito di fondi: la raccolta benefica è arrivata a 4,2 milioni di euro, permettendo al Comune di “anticipare anche i fondi del governo”.

Niente capsula. Come si procederà?

Scartata l’ipotesi capsula, rimane quindi da capire come si struttureranno i lavori di messa in sicurezza della torre. L’obiettivo dichiarato da Lepore è di far tornare il grado di pericolosità dall’attuale zona gialla alla zona verde, cosa che potrebbe anche facilitare una riapertura anticipata della torre degli Asinelli. Sul tipo di lavori, però, l’amministrazione ancora non scioglie le riserve: “Avremo le idee più chiare a marzo, quando annunceremo il tipo di intervento che andremo a realizzare” continua Lepore. E i tempi? “Entro febbraio la posa dei container e entro il 2024 la messa in sicurezza, poi il restauro. Siamo partiti dal decennio necessario per i lavori della Torre di Pisa. Noi ci metteremo meno, e stabiliremo un nuovo record in Italia sui lavori per raddrizzare una torre”. Intanto, la Garisenda rimane stabile e non si registrano peggioramenti, e anche le prove di carico con i pali e con le reti para-massi hanno dato esito positivo.

Piccolo 'giallo' e l'appello del sindaco

Su tutta la faccenda, almeno pare, rimane solo un piccolo giallo: “Vorrei fare un appello: vorremmo rintracciare e ringraziare l’artista misterioso che ci ha regalato questa” dice Lepore mostrando alla stampa una statuetta raffigurante le Due torri con un uomo in mezzo a sorreggerle. “Ci è stata fatta recapitare in portineria, ma la firma è illeggibile e non sappiamo chi sia l’autore. Aiutateci a rintracciarlo”.