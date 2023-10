Nuovi controlli alla Torre Garisenda: area isolata e traffico deviato

Nuovi controlli per la Torre Garisenda. Le condizioni di deterioramento di uno dei monumenti più famosi di Bologna hanno reso infatti necessario l'intervento di una task force altamente specializzata che nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 ottobre effettuerà nuove rilevazioni e approfondimenti tecnico-scientifici per il monitoraggio della torre pendente insieme alla Torre Asinelli. Per permettere le valutazioni, il Comune ha deciso di delimitare il sito e deviare la mobilità intorno alle Due Torri: in particolare verrà chiusa alla circolazione e perimetrato il tratto di via San Vitale, da via Zamboni a via Rizzoli. Verrà inoltre chiusa al pubblico la Torre Asinelli, per effettuare dei rilievi per il montaggio del pendolo del tutto simile a quello della Torre Garisenda. Le deviazioni alla viabilità saranno segnalate sul posto con l’ausilio delle pattuglie della Polizia locale. In base all’andamento delle rilevazioni, fanno sapere da Palazzo d'Accursio, si valuterà se proseguirle anche durante la prossima settimana.

Il "dossier Garisenda"

Il monitoraggio strumentale verrà effettuato a cura della società incaricata, mentre il monitoraggio visivo a cura del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco a cui è stato chiesto un supporto tecnico-logistico di studio e previsionale al fine di contribuire a calibrare al meglio i prossimi interventi. La decisione è stata presa dopo l'ultimo incontro tra il sindaco Matteo lepore e il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che nei prossimi giorni verrà incaricato di stilare un dossier definitivo e il più completo possibile sui dati emersi dai controlli fatti durante il fine settimana, per decidere le prossime fasi dell'intervento. Negli scorsi giorni, dopo l’incontro in Sovrintendenza dei beni culturali con la sottosegretaria alla Cultura Borgonzoni, è stata individuata una impresa altamente specializzata che ha effettuato un sopralluogo con i tecnici del Comune ed è stata costituita la task force per la sicurezza della torre Garisenda, che nei giorni successivi si è confrontata con il Comitato tecnico scientifico della Garisenda, attivo dal 2018. In questi confronti è emersa la necessità di affinare l’analisi dei dati e di acquisirne di nuovi effettuando quindi nuove rilevazioni per il monitoraggio delle torri Garisenda e Asinelli.