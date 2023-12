Garisenda, nuovo sopralluogo: ecco cosa è emerso e come si procederà

Questa mattina si è tenuto un nuovo sopralluogo nell'area della Torre Garisenda dove si sono confrontati i tecnici del Comune e del gruppo di esperti che si occuperà della fase di messa in sicurezza.

Durante la visita - fanno sapere da Palazzo d'Accursio - gli esperti hanno preso cognizione degli interventi effettuati in precedenza sulla torre, a partire dalla cerchiatura del basamento, e visionato i sistemi di monitoraggio attivi.

Sensori da integrare e novità nei rilievi

"All’esito dell’incontro - riferisce il Comune - si è condivisa l’opportunità di integrare i sensori attualmente in essere, per raccogliere ulteriori dati utili per la definizione degli interventi di messa in sicurezza. Gli esperti hanno ritenuto opportuno, inoltre, predisporre direttamente il rilievo del quadro fessurativo della torre, vale a dire l’insieme delle eventuali lesioni presenti, comprese quelle storiche. Tale valutazione consentirà un approfondimento sulla struttura per definire gli scenari di intervento per la messa in sicurezza".

Il team al lavoro sulla torre ammalorata

A operare il sopralluogo odierno, oltre a Raffaela Bruni e a Manuela Faustini erano presenti i professori Massimo Majoviecki, Nunziante Squeglia dell’Università di Pisa, e Stefano Podestà, ingegnere strutturista dell’Università di Genova che ha maturato diverse esperienze di consolidamento su campanili e torri in aree colpite da eventi sismici, come Amatrice e Norcia, che si unirà al gruppo di esperti.

