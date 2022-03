Garisenda, si allungano i lavori: ora si studia la malta giusta

Anche se la torre minore "sta rispondendo bene" alle cure, come conferma la direttrice del settore Manutenzione del Comune, Manuela Faustini Fustini, intervenendo stamattina nella commissione che ha esaminato il primo adeguamento del programma dei lavori pubblici 2022-2024, i lavori di consolidamento della Garisenda proseguono e sono più lunghi del previsto: "In questo momento sono sospesi perché dovevamo procedere con le prime iniezioni al basamento della torre di una malta particolare", a base di calce, così come indicato dalla Soprintendenza. Questa malta "è stata sottoposta a processi di invecchiamento e sono in corso le analisi di carattere chimico per verificare se è idonea e se non provoca danneggiamenti", continua Faustini Fustini, aggiungendo che l'esito di questi esami "dovrebbe arrivare tra pochi giorni".

Bisogna considerare che si tratta di "un cantiere molto particolare", sottolinea la responsabile della Manutenzione del Comune, perché ogni singola fase è "sottoposta ad attenta verifica" tramite gli esami di laboratorio e gli strumenti che tengono "continuamente monitorata" la struttura: il pendolo in funzione da un anno, fibre ottiche e sensori acustici. Il cantiere procede quindi per continui "stop and go", spiega Faustini Fustini, ma la buona notizia è che i dati emersi finora "sono confortanti, nel senso che già le cerchiature che abbiamo fatto ci stanno dicendo che la torre sta rispondendo bene". Nel frattempo, la dirigente conferma che "anche sulla torre degli Asinelli verrà installato un pendolo, in modo da avere un monitoraggio anche di quella: lo faremo quest'anno".

La torre Garisenda necessita di lavori di impermeabilizzazione, a causa delle infiltrazioni di acqua. Dall'aprile 2018 "le indagini diagnostiche di controllo si sono intensificate - si leggeva nella delibera della Giunta - a seguito di una lettura dei dati che indicavano un aumento anomalo della situazione tensionale nella struttura portante, in particolar modo nel conglomerato di riempimento dello spigolo sud-est".

A fine 2019, era stato messa "in cantiere" un'altra serie di lavori, anche al basamento della torre, fino al blocco causato dal lockdown.