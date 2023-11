Garisenda, Casini: “Polemiche desolanti, serve collaborazione”

Anche Pierferdinando Casini parla della Garisenda. Il senatore del Partito Democratico ha invitato tutti a “darsi una calmata” e a lavorare insieme per uno dei simboli di Bologna: “C’è una polemica politica fisiologica in una città come Bologna. Il sindaco dice che fa bene, invece l’opposizione dice che fa male. Solo che la stessa opposizione, a Roma, è la coalizione che governa il Paese. Tutto questo deve tenersi in una fisiologia, ma non deve andare oltre”.

“Abbiamo una torre che soffre di centinaia di anni di usura – continua Casini nella sua intervista a Il Resto del Carlino – e tutte queste polemiche le trovo desolanti. Dimostrano solo l’inadeguatezza di essere nei posti in cui si è. Diamo l’esempio di una classe dirigente seria, diamoci una calmata, hanno tutti torto. Per lo scontro politico ci sono le campagne elettorali. Dobbiamo tutti riscoprire il principio fondamentale della collaborazione istituzionale. Il restauro della Garisenda è un fatto mondiale, non riduciamo tutto a una disputa paesana”.