Garisenda, la spinta sui ristori: “Altrimenti via San Vitale rischia di desertificarsi”

La situazione relativa alla torre Garisenda, e la conseguente decisione di pedonalizzare piazza di Porta Ravegnana, preoccupa davvero tutti. Preoccupa i cittadini, che temono per uno dei simboli più rappresentativi della città; preoccupa l’amministrazione, che in una manciata di giorni si è ritrovata a dover prendere decisioni che probabilmente, in tempi normali, richiederebbero mesi di lavoro preliminare; preoccupa i commercianti, che vedono il loro modello di business scricchiolare, e la possibile clientela passare troppo vicina o troppo distante dalle vetrine. Così come fatto per i cantieri del tram, di ristori si è parlato subito: l’amministrazione ha dato notizia di aver già incontrato tutte le associazioni di categoria, e che con loro verrà messo a punto un piano efficace per evitare perdite sanguinolente.

Tra le associazioni che hanno partecipato agli incontri con la giunta c’è naturalmente Ascom: “È un momento in cui occorre un grande senso di responsabilità – ha commentato Giancarlo Tonelli, direttore di Ascom-Confcommercio Bologna –. Non c’è dubbio che la torre Garisenda rappresenti un simbolo importantissimo della nostra bolognesità, per cui è normale avere apprensione. Quello che sta capitando in questi giorni non deve però mettere a repentaglio il futuro e i posti di lavoro di quelle attività che si trovano all’inizio di via San Vitale, di piazza di Porta Ravegnana ma anche di via Zamboni”.

Ristori

“Noi abbiamo parlato con i nostri associati – continua il numero uno di Ascom – e dalle parole di tutti traspare grande preoccupazione e molti non hanno ancora capito com’è che si svilupperà il cantiere né come cambierà la mobilità, sia pubblica che privata. In ogni caso, nell’arco di pochissimi giorni hanno visto trasformare in modo repentino le modalità di frequentazione delle strade e quindi di lavoro. Sappiamo che sarà un cantiere lungo anni, quindi all’amministrazione abbiamo chiesto alcune cose. La prima è un confronto, anche preventivo, sui cambiamenti relativi al trasporto pubblico, specialmente dalla parte di via Mazzini verso il centro città. La seconda cosa che abbiamo chiesto sono ovviamente i ristori per le attività coinvolte, già a partire dal 2024. Non c’è dubbio che un calo di consumi e di ricavi ci sarà”. Quindi “il cantiere deve essere studiato nel miglior modo possibile per avere il minore impatto sia sulle attività sia sui residenti”, conclude Tonelli.

Il tema ristori è centrale anche nelle richieste delle opposizioni: “Abbiamo proposto con un ordine del giorno – scrive in una nota il gruppo comunale di Fratelli d’Italia – che nella fase di redazione del bilancio di previsione si introducano idonei ristori per i commercianti che verranno toccati dalle chiusure del cantiere Garisenda. Nel bilancio ci sono le risorse tra gli avanzi, bisogna stanziarle quanto prima. Il Comune faccia una mappatura di tutte le attività commerciali che subiranno danni, non solo quelle attorno alle torri ma tutte quelle su via San Vitale, Castiglione, Piazza Mercanzia, Zamboni e limitrofe. Secondo i nostri calcoli ci vogliono almeno 2 milioni l’anno per tutte le prossime annualità, come cifre da devolvere direttamente sui conti correnti, ed aggiungere, inoltre, sgravi sulle imposte locali, quali Tari e Cosap, da abbattere al 100%”.

Ordine del giorno simile anche per Matteo Di Benedetto e Cristiano Di Martino della Lega: “La chiusura al traffico di via San vitale ha come conseguenza il fatto che il flusso di clienti per le attività via San vitale sta rapidamente calando. Già nei primi giorni si registrano incassi caduti a picco, hanno riferito gli esercenti. È necessario che il Comune metta subito in campo delle misure per sostenere il commercio di strada o via San Vitale rischia di desertificarsi prima della fine dei cantieri. Da una parte si devono avviare iniziative di strada, volte a portare le persone su via San vitale, dall’altra si devono mettere a punto misure economiche come ristori, azzeramenti della tari e altri incentivi economici per sostenere le attività”.

Consiglio straordinario

Intanto prende piede l’ipotesi di un Consiglio comunale straordinario interamente dedicato alla torre Garisenda. L’idea è del gruppo Bologna Ci Piace. “Abbiamo chiesto – scrivono Samuela Quercioli e Gian Marco De Biase in un comunicato – la convocazione urgente di una seduta del Consiglio comunale avente come oggetto la situazione della torre Garisenda e le sue ripercussioni sulla viabilità cittadina, sulle attività commerciali, sui residenti della zona interessata e sull'impatto turistico". Proposta subito rilanciata da FdI: “Assieme ai colleghi del gruppo Bologna Ci Piace, aprendo le sottoscrizioni agli altri gruppi di minoranza e maggioranza, vogliamo che il Sindaco, gli assessori ed in tecnici vengano in Comune e mostrino tutti i dati che hanno. Fino ad oggi Lepore e prima Merola non hanno fatto nulla, gli ultimi eventi sono stati gestiti con poca trasparenza. Ci vuole quindi chiarezza per i cittadini, nello spirito di collaborazione auspicato dal Sindaco, e bisogna portare alla cittadinanza la lettera della Soprintendenza, gli atti del CTS e tutti i dati sulla salute della Torre”.