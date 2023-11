Garisenda, la protesta dei residenti: “Non c’è solo il commercio”

Continua a preoccupare, e a far discutere, la situazione relativa alla torre Garisenda. L’amministrazione ha incontrato tutte le associazioni di categoria per capire il da farsi dopo l’annuncio della pedonalizzazione di piazza di Porta Ravegnana e della parte finale di via San Vitale. Alcune associazioni, però, affermano di essere state estromesse dai confronti con la giunta. Tra queste c’è Confabitare: “Il Sindaco ha espresso solidarietà verso gli artigiani e i commercianti colpiti dalla chiusura della strada al traffico a causa del pericolo rappresentato dalla Torre Garisenda – scrive in un comunicato Alberto Zanni, Presidente nazionale di Confabitare – ma riteniamo sia fondamentale considerare attentamente anche le preoccupazioni dei residenti e dei proprietari immobiliari. La chiusura al traffico di via San Vitale influisce negativamente sulla qualità della vita dei residenti in particolare sulle famiglie con portatori di handicap e anziani, non dimenticando chi rientra a casa con la spesa ed essendo meno frequentata potrebbe aumentare il rischio di problemi legati alla sicurezza, in questo caso personale e pubblica, tra cui la presenza di spacciatori e malviventi".

"Inoltre - continua Zanni - i proprietari di case potrebbero subire perdite economiche significative a causa di questa situazione; dunque, il problema economico non riguarda solo gli artigiani e i commercianti, ma coinvolge anche i proprietari. Il deterioramento del patrimonio storico e l’insicurezza delle strutture possono influire negativamente sul valore delle proprietà circostanti. L’immobiliare è un aspetto chiave dell’economia di una città a Bologna ci vuole più attenzione. Confabitare riconosce l’importanza della conservazione del patrimonio storico e ha formato una task force composta da professionisti e aziende specializzate per il restauro della Torre Garisenda. Ha promosso inoltre – si conclude la nota – una raccolta fondi tra gli associati, con l’impegno di raddoppiare l’importo raccolto”.