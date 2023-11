La macchina della solidarietà si è messa in moto solamente da qualche giorno, ma al conto corrente del Comune che raccoglie i fondi da destinare al restauro della Garisenda sono già arrivate le prime grande donazioni. Tra cui quella di Emil Banca, che ha devoluto 50mila euro per i lavori di salvataggio della torre. Nella mattina in presidente Gian Luca Galletti e il sindaco di Bologna Matteo Lepore si sono incontrati sotto le Due Torri per il passaggio di mano dell'assegno.

"Sentivamo il dovere di intervenire in questo momento molto importante per la città - ha detto Galletti -. La forza di un territorio è data proprio dalla coesione tra il privato e il pubblico che lavorano insieme per risolvere i problemi dei cittadini. Spero che questo gesto possa dare l'esempio per tanti altre banche e aziende private".

"Si tratta di un gesto di grande generosità e impegno - ha ringraziato Matteo Lepore -. Sono già tanti gli imprenditori che hanno donato e tanti altri si stanno attivando. Sappiamo che la chiusura del bilancio a fine anno è un periodo difficile per le imprese, ma le promesse che stanno arrivando sono davvero importanti e come sempre Bologna sta rispondendo con grandissima attenzione ai beni comuni".