Garisenda, Sgarbi: “Alzare intervento statale da 5 a 10 milioni”

La ‘malattia’ della Garisenda diventa un caso nazionale. La visita del sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi in settimana ha acceso i fari del Governo su una situazione che si è fatta intricata, tanto che è arrivata la decisione di chiudere piazza di Porta Ravegnana per anni.

Proprio Sgarbi, che aveva studiato la situazione della torre anche grazie all'ausilio di un drone, è tornato a parlare della questione: Ho proposto che l'intervento dello Stato, stimato dalla collega Borgonzoni in 5 milioni di euro, sia innalzato a 10 milioni, con la garanzia dei progettisti di un intervento non troppo lungo e non frazionato”. Inoltre, Sgarbi ha preparato una relazione per il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Lo scrrive Il Resto del Carlino.